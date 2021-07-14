美國明尼蘇達州官員近期在當地湖泊中發現好幾尾體型和一顆足球差不多大小的巨無霸金魚。

許多家庭魚缸裡都有的小金魚真的會長大，美國明尼蘇達州官員近期在當地湖泊中發現好幾尾體型和一顆足球差不多大小的巨無霸金魚，官員說這些金魚會破壞生態，呼籲民眾別再隨意野放。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《衛報》（The Guardian）報導，美國明尼蘇達州伯恩斯維爾（Burnsville）的官員近期在當地的凱勒湖（Keller Lake）發現好幾尾體型宛如足球般大小的巨無霸金魚，這些金魚曾經是某些居民的寵物小金魚，由於牠們繁衍能力驚人，已經破壞當地生態環境，官員9日緊急發布推文，拜託民眾別再野放金魚了。

Please don't release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2 — City of Burnsville (@BurnsvilleMN) July 9 2021

聲明指出：「請別野放您們的寵物金魚到池塘和湖裡！牠們長得比您們想得還要大，牠們還會破壞湖底沉積物、將植物連根拔起，導致水質變差。」

照片顯示，這些金魚的體型不是普通的大，需要雙手並用才能穩定地抓起一隻金魚。

明尼蘇達州自然資源部（Minnesota department of natural resources）指出，對某些人來說，一些金魚看起來對當地水體無害，但實際上並不是這樣。

許多人從寵物店購買金魚後，就把牠們養在小小的魚缸裡，固定的空間限制了金魚的體型大小，不過只要水溫適當、食物來源充足，金魚在野外環境就會持續生長，就算是冬天，也能夠在低氧的環境中輕鬆存活與繁殖。

金魚被野放時，會成為入侵物種，迅速繁殖，威脅原生物種。他們屬於鯉魚家族的一份子，如同其他鯉魚，金魚在湖底覓食，因此會連根拔起水草，攪動沉積物，導致湖水變髒，可能進一步引發藻類大量生長，讓其他湖中生物中毒。

野放金魚引發的生態問題已不是新鮮事，美國維吉尼亞州、華盛頓州、甚至是澳洲、加拿大都遇過相同問題。維吉尼亞州最近發現了一尾身長長16英吋（約40.6公分）的金魚；去年南卡羅來納州的一座湖中發現了一條重達9磅（約4公斤）、比普通金魚大15倍的超巨大金魚。

復育金魚群出沒的水道也所費不貲，明州卡弗郡（Carver County）曾和一間公司達成8.8萬美元（約新台幣246.5萬元）合約，請對方清除水道裡多達5萬隻的金魚；2018年華盛頓州官員宣布斥資15萬美元（約新台幣420萬元）復育當地一座湖泊。