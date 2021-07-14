編按：航運族群周二（13日）成為重災區，貨櫃三雄全數亮燈跌停，二度關禁閉的長榮收在165元，摜破月線約176元，本波從高點233元以來下殺29%；萬海收在跌停價258.5元，破月線約273元，從353元天價至今重挫26.7%；陽明跌停收在176元，殺破現增價182元，自高點234.5元拉回修正近25%。

----------------------------------

美國公債殖利率彈升，市場對於經濟趨緩的隱憂被緩解，美股走強；創高後拉回的台股，隨著前一波領漲的航運與鋼鐵，多檔股票短短半年內出現倍數漲幅，進入高檔整理後，目前出現漲多拉回修正的階段。

現今的大盤在指數及類股基期墊高下，時空環境已不同，例如貨櫃航運的長榮、萬海6月營收皆創新高，但是創新高的營收卻未能激勵股價持續大漲；反倒是部分資金在航運及鋼鐵震盪之際，積極尋找新機會，像6月營收佳、第2季財報可期、下半年題材熱的電子股就成為新方向。

一路看好的電動車產業，當中的電池材料產業近日傳出由於中國大陸電動車賣太好，引發「電池荒」。電動車電池大廠寧德時代董事長曾毓群近期在股東大會表示，最近客戶的催貨讓他快受不了；而大陸電動車品牌廠─小鵬汽車CEO何小鵬即透露，他在寧德時代的電池工廠待了一周才拿到貨，市況之熱可見一般。

日前研究機構SNE Research預測，未來五年動力電池缺口將高達40%，看好的車用電池材料─康普、美琪瑪、榮炭、碩禾、聚和等，未來營運具想像空間，近日股價持續創高。至於第1季追蹤至今的MCU(微控制器)，當前市場供貨緊張狀況未見舒緩，現已傳出旺季效應持續，廠商將在第3季再啟動漲價，當中由於車用MCU需求熱絡，看好的新唐、笙泉、盛群、松翰等，股價也維持強勢。

受惠電動車的次產業還有車用導線架，受惠車用半導體升溫，車用導線架需求大增，今年價格陸續調漲，如順德、界霖、一詮等近日股價也走高。至於二極體，受惠車用、工控等對於二極體需求增溫，加上全球主要二極體生產基地馬來西亞實施嚴格行動管制令，讓二極體供給更加吃緊，如朋程、台半、強茂、德微等，第2季營運表現亮眼，第3季將維持高檔，股價自然也有買盤認同。

至於先前強勢的鋼鐵股及航運股，由於不少股票處在處置交易期間，部分強勢股更要預繳現金才能交易，造成盤面受到壓抑，股價走強有難度。當前航運股的解禁日為7/14日中航，7/15日榮運、志信，7/21日長榮，而鋼鐵股的解禁日為7/15日聚亨，7/16日燁興、彰源、佳大，7/19日志聯、千興，7/20日新鋼、燁輝、運錩等，普遍落於7月中旬，長榮更到7月下旬，後續重點在於觀察解禁前1~2日的股價是否有買盤進駐，若是解禁前先漲，則解禁後要留意反向賣壓。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。