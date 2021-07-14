英特爾執行長Pat Gelsinger上月底投書媒體，喊話希望高達520億美元的政府補助，不要給只在美國設廠製造，但製程技術、IP專利權不屬於美國的公司，外界認為這就是在劍指全球晶圓代工龍頭台積電，與近期英特爾可能向其3奈米製程包下首波產能的消息相比，顯得格外諷刺。對此，資深半導體分析師陸行之在節目上提及，台積電將在本周四(15日)召開法說會，他想問2個關鍵問題，來觀察台積電後市發展。

台積電13日開盤跳空開高重返600元，這也是摩根士丹利發布看壞台積電營運前景表現以來，首度返回6字頭，帶動電子股成交比重回到5成，終場台積電股價上漲14.00元或2.36%、報在607.00元。

針對Pat Gelsinger投書媒體的舉動，陸行之先前在臉書貼文認為，英特爾就是針對台積電而來，且若英特爾真的要大量使用台積電進行先進製程代工，台積電拿到補助不是也能降低英特爾的成本嗎？陸行之提醒，台積電不需要熱臉貼冷屁股，如果在美國拿不到設廠補助，表示美國政府的美國製造政策有針對性，不鼓勵外資到美國設廠，也不把我們當作盟友，弄個樣板廠敷衍一下就好。

至於台積電將在本周四召開法說會，市場關注晶圓代工市場後市，陸行之在《老謝看世界》節目上提到，他覺得很多分析師會提問很多問題，包括下半年展望，明年半導體市況如何等，至於他自己會準備的問題，就是很明顯看到摩爾定律發展趨緩跟半導體漲價有很大關係，台積電今年技術論壇也提到，3奈米製程是2022年下半量產，但看7奈米製程是2018年第2季量產，5奈米製程是2020年第2季量產，理論上3奈米製程應該也要在第二季量產，但卻說是下半年，甚至也沒有提到是第三季還是第四季，假如是四季度就是30個月的差距，這是很明顯腳步有趨緩的現象。

陸行之指出，至於他會提出2大問題，第一是3奈米製程發展落後，是因為大客戶不採用3奈米製程，所以不需要那麼早，還是說技術上就是沒辦法在2022年第二季量產，目前來看蘋果沒有辦法用，最多就2個Model，要不然就是完全不用，英特爾傳出會用3奈米製程，但他是敵是友也分不清楚，對台積電變數很大。

第二，就是明年疫情好轉，對於先前帶動的消費性電子產品(包括筆電、平板、手機、電視等)需求影響多大，假設就影響10%，這些對台積電的營收影響如何？