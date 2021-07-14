2020東京奧運開幕倒數9天，網球項目又有一位天王級人物退出，瑞士名將費德勒（Roger Federer）透過社群媒體表示，因為最近膝蓋又不舒服，只能忍痛放棄奧運。

費德勒寫道：「在草地賽季期間，很不幸我的膝蓋傷勢復發，得接受我必須退出東京奧運的事實。無法參加奧運我真的很失望，每當我代表瑞士出賽，就是一種榮耀，也是我網球生涯重要的一部分。我已經展開復健，希望可以在夏季尾聲回到賽場，祝福瑞士奧運代表隊好運，我會在遠方用力支持你們的，一如以往，瑞士加油！」

在費德勒退出奧運之前，已經有幾位網壇球星宣布不參加東京奧運，西班牙納達爾（Rafael Nadal）、奧地利提姆（Dominic Thiem）都是為了調整身體狀況不前往日本東京，美國女網球星小威廉絲（Serena Williams）因為新冠肺炎疫情沒有意願參賽，澳洲男子選手基瑞歐斯（Nick Kyrgios）則以不開放觀眾沒氣氛為由退賽，常與球迷互動的世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）也是因為閉門比賽影響參賽意願，最近表示不保證參賽。