對於台積電、鴻海永齡採購500萬劑BNT疫苗一事，前民進黨立委郭正亮指出，事實上答應兩個條件，就已經讓步了，第一個是回到上海復星，第二個是同意「台灣地區疾管機構」。資深媒體人趙少康認為，早答應的話台灣少死很多人；且為了不要「復必泰」這三個字，結果新加坡在6月23日宣布買復必泰，復必泰就跑到新加坡，台灣為了這個要晚3個月才到貨。

郭正亮13日在TVBS《少康戰情室》表示，事實上答應兩個條件，就已經讓步了，第一個是回到上海復星，第二個是同意「台灣地區疾管機構」。

黃暐瀚表示，復必泰的品牌，英文名稱是COMIRNATY，綠營就不要，要求「原廠原標直送」。但去年11月林全要是買得成，也是「原廠原標直送」，也不會買到復必泰。趙少康說，結果新加坡買去了；黃暐瀚補充，因為我們不要。

黃暐瀚進一步說，美國代理的叫做Pfizer-BioNTech，台灣會叫做BioNTech Fosun，還是會看到Fosun，即上海復星的英文。

趙少康表示，復必泰已經是現成產品，如果要復必泰，立刻就有了，我們為了不要這三個字，結果新加坡在6月23日宣布買復必泰，因為要趕快接著打，復必泰跑到新加坡去了，台灣為了這個要晚3個月。趙少康質疑，到底疫苗重要，還是3個字重要？

郭正亮指出，事實上答應兩個條件，就已經讓步了，第一個是回到上海復星，第二個是同意「台灣地區疾管機構」。

趙少康認為，這就是無聊，因為在林全的時候，就是這個條件，早就答應的話，就避免走這一大趟，而且台灣可能會少死很多人、少很多人確診。

趙少康痛批，就是把意識形態、政治迷思，看得比人民更可貴！