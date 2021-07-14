在全球極力推廣新冠疫接種之際，醫學與公共衛生的學者們也不得不對這場史上罕見的疫情未來走向做出預測，為將來可能面臨的挑戰預做準備。一項整合了眾多學者觀點與預測的論文指出，隨著個人免疫力逐漸下降與病毒持續突變，未來新冠疫情可能會在全球持續更長的時間，甚至出現季節性的爆發。如果監控不足，有可能再次造成全球大流行。

這份由多位學者共同整合題為《大流行之後：對新冠疫情未來軌跡的預測》論文經過同行審議後，日前刊載在頂尖學術期刊《自然》上，參與此項研究的醫學與流行病學專家們顯然對未來新冠疫情走向並不樂觀。

文章指出，與人類已知的各種冠狀病毒相比，新冠病毒有許多獨特的性質，它比已知的4類流感的毒性更強，而相對於SARS與中東呼吸症候群病毒(MERS)，新冠病毒具有獨特的「無症狀傳染」特性。如果從新冠病毒已知的知識來看，還很難準確預測新冠疫情未來走向。

同時感染2種新冠變種病毒就有可能產生RNA重組，這會造成意想不到的後果。(圖／美聯社）

相較起過去的疫情大流行，這次的疫情比較像1918年的西班牙流感，人類對它完全沒有免疫力，半年內從輕微疫情演變成大型災難。它與新冠疫情一樣，都不是傳統疫情爆發季節，因此氣候並非傳播的主要因素，這意味著新冠肺炎不一定會變成季節性疾病，幾個熱帶地區的大爆發就是明證。

在病毒變異過程中，提高病毒傳播能力並降低毒性的突變毒株會更具優勢，更容易被演化選擇下來。但這種情況在新冠病毒上比較複雜，它的突變情況顯示在傳播性增強時，毒性可能會同時增強。雖然這種狀況尚未形成，但很難預估未來的變種可能會出現毒性上升的現象。

學者們相信新冠的毒性最終會下降，但是若要讓新冠病毒的退化到像普通流感的地步，可能還需要好數十年。（圖／Shutterstock)

以目前疫苗研發與接種的進展，群體免疫力快速上升，學者們相信新冠的毒性最終會下降，但是若要讓新冠病毒的退化到像普通流感的地步，可能還需要好數十年，因為它突變速度比流感慢3~4倍，卻能持續演變。此外，同時感染2種新冠變種病毒就有可能產生RNA重組，這會造成意想不到的後果。當然，長時間持續變異也會逐漸朝免疫逃逸的方向演化。

需要注意的是，變種新冠病毒不一定只會在人體內出現，許多寵物與動物都已知會感染新冠病毒，它們可能促使病毒產生新的突變或新的重組病毒。因此，專家們們呼籲，未來要持續做好病毒監測，必須在第一時間發現新的變種。

至於疫苗問題，這次以前所未有的速度開發出疫苗，但仍有不少疑問，例如無症狀感染與變種病毒的保護能力，以及免疫力能持續多久的問題。目前僅美國就陸續有十多種新的疫苗獲得批准，未來可能會有更高效疫苗問世，但是要徹底消滅疫情，疫苗接種就需要全球的協同與大量接種，否則難以根除，形成類似小兒麻痺的情況。未來在大規模的疫苗接種下，新冠病毒可能不再引起重症，但依舊會致病，甚至對抵力較弱人的會致命。

新冠疫情可能會成為流感一樣成為地區性、季節性疾病，雖然能在精確監控下不發生大流行，但會像流感一樣每年造成至少數十萬人死亡。（圖／美聯社）

論文作者最後歸納了3種疫情可能的走向：1.最令人擔憂的是疫情傳播太快而無法控制感染人數，感染者太多促成病毒加速變異，疫苗趕不上數量需求，醫療診斷與疫情監控趕不上變異速度；2.新冠疫情可能會成為流感一樣成為地區性、季節性疾病，雖然能在精確監控下不發生大流行，但會像流感一樣每年造成至少數十萬人死亡；3.新冠病毒最終退化成感冒症狀的普通冠狀病毒，影響力可能遠不如流感。

目前這3種狀況都有可能出現，但論文作者們認為第2種的可能性最大。未來很長一段間，我們可能都無法完全擺脫新冠病毒的糾纏。