美軍七月二日悄悄撤離駐守近二十年的「巴格蘭空軍基地」，形同正式結束在阿富汗的軍事任務，這場被美國總統拜登稱為「美國耗時最長的戰爭」，即將畫上休止符。美國雖宣稱將繼續支持阿富汗政府，但美軍撤出後，這個親美政權還能撐多久，大有疑問。

二○○一年爆發「九一一事件」，美軍同年十月八日進入阿富汗，迅速擊敗塔利班政權，並在二○一一年狙殺元凶賓拉登，但似乎也沒有什麼實質收穫。如今美軍尚未完全撤出，塔利班就不給美國好臉色，甚至警告北大西洋公約組織，九月後任何留在當地的外國軍隊，都將被視為占領者。

事實上，塔利班早就繞過阿富汗政府與美國會談，雙方於二○二○年二月達成和平協議，美國承諾撤軍，塔利班則應允不對美軍襲擊，但在隨後的一年裡，塔利班持續對阿富汗安全部隊及平民進行攻擊。現在美國決定撤軍後，塔利班加速占領軍事據點、城鎮和村莊及主要城市周圍，加劇了人們對塔利班可能推翻阿富汗政府的擔憂。

這個景象並不陌生，一九四九年國共戰爭最後階段，美國調停失敗後放棄國民政府，有意轉向與中共談判，反倒是當時的蘇聯大使館一路跟隨國民政府從南京撤退到廣州。從這裡可以看出，美國的「干涉主義」從不言敗，失敗的是當地政府，既然當地政府是扶不起的阿斗，美國選擇抽腿，本就是美國外交政策上的現實主義。

同樣場景也發生在一九七五年的越戰，美軍雖動員最先進的海空軍武力襲擊北越，但地面部隊抵不住善於叢林游擊戰的北越軍隊。

美國最終決定撤出越南戰場，時任美國國務卿季辛吉和北越外長黎德壽簽訂《巴黎協議》，但南越總統阮文紹拒絕簽署。阮文紹的說法是：「美國是一個超級強國，可以對這份協議等閒視之，但我不可以。壞的協議對你們來說沒有什麼，失去越南還可能對你們的大陸政策有利，但小小的越南不像你們一樣用全球眼光來看待這件事，對我們而言，是決定生死的問題。」

《巴黎協議》簽訂的結果，正如阮文紹所判斷，最終導致南越滅亡。美國抽腿的歷史一再重演，不能簡單的用一句「從前種種譬如昨日死」來推卸，而是實實在在地擺在台灣人眼前的現實世界。

如今，蔡政府擁抱美國政府，已經熱切到寧願把美國國旗大大地印在口罩上，「戰貓」脖子上還綁了一支小小的中華民國國旗。蔡政府如此擁抱美國，難道不擔心美國撤退史會在台灣重演嗎？

如果依照民進黨「頭號軍師」邱義仁，以及美國白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）不約而同地說「美國不會支持台獨」，蔡政府如果還要假裝聽不懂，台灣前途恐怕神仙也難救。

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