從新冠肺炎疫情肆虐至今，不少行業受到影響，民眾非不得已不會到醫院看診，所以不少醫院病患數直直落，然而原本體質就不良的醫院更難擋這波浪潮，而出現財務困難的窘境，本刊接獲基隆部立醫院多名急診醫師投訴，院方疑似為了填補財務困境，竟以「共體時艱」為由，大砍第一線急診醫師15%薪水，讓不少醫師不滿醞釀離職。

Ｌ醫師透露，去年5月，副院長羅景全邀約急診科醫師聚餐，期間「口頭希望」大家能夠共體時艱，同意減薪15％，以維持醫院正常營運。

醫師表示，疫情大爆發後，急診科醫師忙翻天，時常全副武裝幫病患篩檢或做其他身體檢查，沒想到會被減薪。（圖／張文玠攝）

據悉，部基急診科醫師的薪資計算方式與公務員相同，由本俸、加給及獎金加在一起，其中，本俸是根據醫師資歷及職級而有固定發給標準；加給及獎金則受排班、加班獎金、防疫津貼（急救責任醫院獎勵金）等影響而有所不同，每月薪資合計大約20萬至40萬元左右。

面對嚴峻的新冠肺炎疫情，去年4月14日衛福部頒布「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」，針對設有嚴重特殊傳染性肺炎專責病房、嚴重特殊傳染性肺炎專責加護病房、負壓隔離病房、普通隔離病房和加護病房的醫院，給予照護疑似或確診病患的第一線醫事人員津貼。其中，醫師每人每天1萬元、護理人員每人每班1萬元，專責醫事放射人員、專任感染管制人員和專責協調人員，則是每人每月1萬元。

但這筆獎金，卻被院方變相扣回，據悉，部基院方在醫師另到獎金不久後，由院方舉辦急診科的聚餐，席間在副院長羅景全的「柔性勸說」下，該場聚餐卻成了急診科的「鴻門宴」。

據悉，部基急診科的七名專任醫師，截至今年7月已替院方「省下」大約750萬元，有醫師雖每月拿到5萬多元的防疫津貼，薪水卻少了10多萬元；然而，急診科從今年初至今，病患人數比去年同一時期增加逾18％，面對工作量變多卻被減薪，許多急診科醫師都覺得相當不合理，而且其他科別也沒有如此狀況。

部基遭指控，疑似為了填補醫院財務缺口，剋扣醫師薪水。（圖／讀者提供）

針對急診科醫師的指控，部基副院長羅景全表示，醫師的薪資都是按時發放，並未減少，至於醫師們所說的減薪15％，應該是指獎金和津貼，那個部分原本就會隨時波動，他會再和醫師們溝通。但對於院方被指控強塞業務給急診科，甚至有醫師被要求跨科看診，羅景全僅表示「當初沒有跟我說要問這部分，我趕著去開會。」隨即掛斷了電話，本刊至截稿前未獲進一步回應。

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