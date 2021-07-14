從去（2020）年5月起，基隆部立醫院以「共體時艱」為由，大砍急診醫師15%薪水，起初部分醫師同意減薪，但減薪至今，已經超過1年，醫師們卻看不到院方積極的作為，甚至醫師為了避免出現疫情破口，要在戶外設置看診區，卻被醫院以「沒有錢」一語甩鍋，要醫師自行籌措經費，最後經過各醫生們努力下，弄來的醫療貨櫃屋，卻被院方以「攤提折舊會變多」刁難，最後立意良好的計畫，只能胎死腹中。

Ｈ醫師砲轟，今年五月疫情大爆發後，急診科患者愈來愈多，「發燒的、咳嗽的，民眾只要一認為自己疑似染疫，都會跑來掛急診，但院方不僅不給援助，反而還成為絆腳石，真的很誇張！」

除了收治病患，部基的醫護人員有時還得外出服務，相當辛苦。圖為部基醫護6月15日至基隆港務大樓替民眾施打疫苗。（圖／翻攝自部基臉書）

「根據相關辦法，急診室外面得成立戶外看診區，收治有發燒、咳嗽等等症狀的疑似新冠肺炎病患，避免其他病患和他們待在同一空間，以降低染疫風險。不過，我們一說要設立戶外看診區，院方卻要我們自己去募款，一句『沒有錢』就甩鍋給我們！」Ｈ醫師表示。

更令人傻眼的是，急診科好不容易募到一個貨櫃屋型的戶外看診區，院方卻阻撓表示「不要弄那個，否則醫院年底攤提折舊會變多！」院方「向錢看」的思維，讓急診科醫師們相當氣憤，「高層眼中只有錢！根本不在乎底下醫護的死活！」一名急診科醫師痛批。

針對急診科醫師的指控，部基副院長羅景全表示，醫師的薪資都是按時發放，並未減少，至於醫師們所說的減薪15％，應該是指獎金和津貼，那個部分原本就會隨時波動，他會再和醫師們溝通。但對於院方被指控強塞業務給急診科，甚至有醫師被要求跨科看診，羅景全僅表示「當初沒有跟我說要問這部分，我趕著去開會。」隨即掛斷了電話，本刊至截稿前未獲進一步回應。

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