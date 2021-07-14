新冠肺炎爆發至今，最辛苦的莫過於第一線的醫療人員，社會大眾除了心疼，更多是感謝醫護人員們的辛勞，但本刊卻接獲投訴，基隆部立醫院不但大砍急診醫師們15%薪水，還強塞業務給急診部，甚至還有跨科看診的狀況，讓醫院淪為血汗工廠，讓醫師相當反彈。

「你有看過一間教學醫院沒有小兒科醫師，還要急診醫師代打嗎？」H醫師說，雖然根據規定，急診醫師可以為幼童看診，但兩科分屬不同科別，專業度、熟悉度根本不能相提並論，這個政策一出，讓H醫師汗顏，「我們超怕被家長罵的，根本不敢說。」

此外，Ｈ醫師還透露，根據規定，精神疾病患者一定要由精神科醫師診療，但部基明知晚間沒有精神科醫師駐診，為了業績，竟要求醫師晚間接獲119通報時，要謊稱院內有精神科醫師，「有時病患一送進來，我們只能把他綁起來，好幾次因為這樣遭到家屬臭罵，甚至衍生醫療糾紛。」

部基急診科Ｃ醫師的妻子表示，對Ｃ醫師而言，醫師的使命感遠比津貼、獎金來得重要，為了治療病人，每天只能水裡來、火裡去，她相當心疼老公現在每天一上班，就得暴露在染疫風險中。「從醫師的薪水或津貼，可以看出院方在不在乎、尊不尊重醫師；部基這種對待醫師的態度，我老公乾脆不要在公立醫院上班，去診所就好。」

本刊記者透過管道，取得部基部分急診科醫師的對話訊息，確實有人滿腹牢騷抱怨扣薪制度，甚至「揪團離職」，「有人說要共體時艱（減薪），我們在穿脫篩檢時，怎麼不一起來共體時艱？」「一個人走沒有用、要走一起走（離職）」「如果這樣（減薪）以後是常態，恕我無意願續待！」

針對急診科醫師的指控，部基副院長羅景全表示，醫師的薪資都是按時發放，並未減少，至於醫師們所說的減薪15％，應該是指獎金和津貼，那個部分原本就會隨時波動，他會再和醫師們溝通。但對於院方被指控強塞業務給急診科，甚至有醫師被要求跨科看診，羅景全僅表示「當初沒有跟我說要問這部分，我趕著去開會。」隨即掛斷了電話，本刊至截稿前未獲進一步回應。

由於不滿部基減薪又安排跨科看診作法，有急診科醫師在LINE群組上揪團集體離職。（圖／讀者提供）

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