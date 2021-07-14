本刊接獲基隆部立醫院多名醫師控訴，院方為了挽救財務困境，盯上了中央發放的防疫津貼，不但自去年起對急診科醫師每月扣薪15%，還安排跨科看診，讓醫師們大罵「根本是變相挪用津貼！」醫師們向上反應，卻被「暗示離職」，向中央申訴也沒有下文，不禁大嘆「同島一命都是屁！醫護根本不是命！」正在醞釀集體離職。

Ｌ醫師說，急診科醫師被減薪的同時，不時還被要求加班，實在讓人無法接受，「反正所有科別不願意做的，都丟來第一線急診。」「我去跟副院長反映，他說『你還年輕，如果有更好的地方，你可以考慮離開』，這不是要逼我離職嗎？」

部基急診科醫師目前除了要收治病患，也得負責一般民眾篩檢新冠病毒業務，每7天還要替全院醫師、護理師和工作人員採檢1次，「我有次1個人採檢了100多個人，那時候在戶外，下著大雨，我只有1個壓克力板和陽傘，穿全套防護衣，裡面是溼的，外面也是溼的。」另1名急診科Ｈ醫師表示。

「醫院這樣對我們，我們為什麼要體諒？說實話，是主事者管理不善，所以醫院才會快要開不下去。」Ｈ醫師說，從今年初開始，急診科醫師要求恢復薪水的聲浪就沒停過，院方面對他們這些「異議分子」卻百般刁難，「我們都覺得自己像是免洗筷一樣，醫院根本不在乎我們的感受。」

部基是基隆地區最大的公立醫院，經過衛福部「醫師及醫事人員類教學醫院評鑑」合格，自2017年1月1日至2021年12月31日，擁有「教學醫院」的資格，然而，看在多名急診科醫師的眼中卻十分諷刺。

「現在急診人數愈來愈多，醫院卻不體諒我們，我們沒有要追討之前已經扣掉的薪水，只希望恢復原本的薪水。」Ｈ醫師和Ｌ醫師雙雙表示，他們真的很期盼院方能夠盡速改善經營方式，並聆聽基層的心聲，才能化解「急診室淪為空城」的危機。

針對急診科醫師的指控，部基副院長羅景全表示，醫師的薪資都是按時發放，並未減少，至於醫師們所說的減薪15％，應該是指獎金和津貼，那個部分原本就會隨時波動，他會再和醫師們溝通。但對於院方被指控強塞業務給急診科，甚至有醫師被要求跨科看診，羅景全僅表示「當初沒有跟我說要問這部分，我趕著去開會。」隨即掛斷了電話，本刊至截稿前未獲進一步回應。

基隆部立醫院歷史悠久，最遠可以追溯到清光緒24年，至今已經有百年歷史，現卻因經營不善，苛扣醫生薪資，晚節不保。（圖／翻攝自衛福部基隆醫院官網）

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