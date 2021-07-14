地牛翻身伴恐怖地鳴 花蓮2樓圍牆倒塌

花蓮今早震不停！加上小區域的地震，今早已發生19個地震，其中規模最大的一次是發生在上午6時52分，花蓮縣吉安鄉發生芮氏規模5.2地震，後分別在6時53分、6時59分、7時02分、7時14分以及8時11分發生6個規模大於4的地震。

花蓮縣吉安鄉今（14日）上午6時52分發生規模5.2地震，地震深度6公里，各地區最大震度：花蓮縣5弱、南投縣3級、宜蘭縣3級、台中市3級、台東縣2級、桃園市2級、新竹市2級、雲林縣2級、苗栗縣2級、彰化縣2級、台北市2級、嘉義縣1級；台南市1級、高雄市1級。

花蓮縣吉安鄉上午6時53分再發生地震，地震規模為4.4，地震深度10公里，各地最大震度：花蓮縣4級、南投縣2級、宜蘭縣1級、台中市1級。花蓮近海也在上午6時53分發生規模4.1地震，地震深度7公里，各地最大震度：花蓮縣4級、南投縣2級。

花蓮近海上午6時59分又發生規模5.0有感地震，地震深度9公里，各地最大震度，花蓮縣4級、南投縣3級、台中縣2級、雲林縣2級、宜蘭縣1級、台東縣1級、嘉義縣1級、苗栗縣2級、彰化縣2級、高雄市1級。

花蓮縣壽豐鄉上午7時2分發生規模4.0地震，地震深度9公里，各地最大深度：花蓮縣4級、南投縣1級、宜蘭縣1級。

花蓮縣花蓮市上午7時14分發生規模4.5地震，深度7公里，各地最大震度：花蓮縣4級、南投縣1級、宜蘭縣1級、台中縣1級、雲林縣1級。

花蓮縣進海地區在上午8時11分發生規模4.0地震，深度5公里，各地最大震度：花蓮縣4級、南投縣1級。

台鐵局表示，今上午6時52分花蓮縣政府南偏西方5.1公里，發生芮氏規模5.2地震，花蓮4級、光復3級，鳳林=崇德間按4級地震規定辦理，鳳林=瑞穗間按3級地震規定辦理。