中共中央紀委國家監委網站13日發布稱，前大陸國家糧食局黨組成員、副局長徐鳴涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共中央紀委、國家監委紀律審查和監察調查。

北京青年報今天（14日）報導，徐鳴曾在重慶市工作了5年，曾任重慶市委常委、秘書長、兩江新區黨工委書記等職。

2020年1月徐鳴以老領導身份出席了大陸國家糧食和物資儲備局舉行2020年離退休幹部新春茶話會。

徐鳴，生於1958年1月，安徽鳳陽人，1975年12月參加大陸政府工作。1987年徐鳴成為大陸國家經委、大陸國家計委人事司調配處幹部，此後，歷任大陸國家經貿委外經貿司、外經司外資處處長，大陸國家經貿委對外經濟協調司副司長。

2003年6月，徐鳴進入大陸商務部，歷任大陸商務部市場體系建設司副司長、司長、政策研究室主任等職務。

2008年4月，徐鳴調任重慶市委副秘書長，2010年6月任重慶市委秘書長，同年12月任重慶市委常委、秘書長，2011年任重慶市委常委、兩江新區黨工委書記、管委會主任。

2012年6月，徐鳴卸任重慶市委常委職務，仍繼續擔任兩江新區黨工委書記、管委會主任職務；2013年3月，徐鳴任大陸國家糧食局副局長（保留副部長級待遇）。

2018年4月16日至20日，新疆維吾爾自治區黨委組織部和糧食局在烏魯木齊聯合舉辦糧食安全責任制專題培訓班。當時，徐鳴以前大陸國家糧食局黨組成員、副局長身份出席開班儀式並授課。2020年1月徐鳴以老領導身份出席了大陸國家糧食和物資儲備局舉行的2020年離退休幹部新春茶話會。

報導指出，徐鳴履歷與「重慶王」薄熙來多有重合。2004年2月，薄熙來從遼寧調至大陸商務部任部長。2007年11月，薄熙來出任重慶市委書記，直至2012年落馬。

2010年6月，繼上海浦東新區、天津濱海新區之後，大陸第三個國家級新區、內陸唯一國家級新區重慶「兩江新區」掛牌成立。當時，它被視為重慶改革發展的「火車頭」。

兩江新區位於重慶主城區長江以北、嘉陵江以東區域，包括江北、渝北、北碚三個行政區的部分區域，規劃面積1200平方公里。徐鳴是第二任兩江新區黨工委書記、管委會主任。