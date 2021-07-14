台股市場交投熱絡、指數續創新高，臉書及LINE等社群媒體上不少群組推薦飆股。金管會表示，對於相關訊息將就2層面檢視是否涉及不法行為，若涉及收費且提供投資建議，恐涉及從事非法投顧業務，最高可處5年以下有期徒刑、併科100～5000萬元罰鍰。

證期局副局長蔡麗玲表示，證交所及櫃買中心現行依照股市監視制度，在市場交易期間進行系統化監視查核，觀察是否有異常價量變化。若個股交易出現異常狀況，會透過列入注意或處置股票提醒投資人注意，並進一步分析是否涉及不法炒作。

同時，證交所及櫃買中心透過導入爬蟲技術等新科技技術，持續提升監理效能及強化監理作業，監視網路社群媒體是否有炒作內線等犯罪行為。蔡麗玲表示，若有人意圖傳播不實消息影響個股價量，蒐集證據後將移送檢調或司法單位處理，以維護投資人權益。

對於社群媒體推薦飆股，金管會將檢視行為是否涉及非法從事投顧業務。蔡麗玲表示，現行投信投顧法規定，若透過提供投資或交易意見，以直接或間接取得報酬，即為從事投顧業務，若未經核准即從事相關業務，可處最高5年以下有期徒刑、併科100～5000萬元罰鍰。

蔡麗玲表示，金管會、證交所及櫃買中心均設有檢舉獎金等鼓勵機制，若民眾主動檢舉、經司法判決確定有非法行為，檢舉人亦可獲得相關檢舉獎金獎勵。