東華大學教授施正鋒。(資料照)

台積電與永齡基金會購買1千萬劑BNT疫苗成功，如今慈濟也有機會購得，遠東集團董事長徐旭東昨(13日)在裕民股東會爆料，早在今年初就就申請要買疫苗，也透過管道詢問過政府能否購買，但被以「這是政府的事情」打了回票。東華大學教授施正鋒昨(13日)在臉書指出，「愛國是不分政治立場的，救人更是不應該分政府跟民間。現在，做善事竟然還要靠關係嗎？」

徐旭東表示，因為旗下事業體有醫院，所以很早就有要買疫苗的想法，加上遠東集團跟德國3家公司合資，有德國員工在台灣，德國疫苗廠也願意賣，不需要中間仲介就能買，但政府既然說不行，他就選擇當「乖寶寶」。

徐旭東強調，當時想法很單純，也就直接問了政府可不可以，政府說不行，就決定尊重政府採購機制，如果當時堅持要買，當然也不是不行，只是最後選擇當乖寶寶，畢竟「敏感的東西，還是應該由政府來做」。

對此，施正鋒在臉書提及，「人命關天，這個政府要死了：不管是無力、還是無心，裹足不前的理由是什麼，疫苗不足是鐵的事實，人民絕對會算帳。徐旭東跳出來說，年初早就想買了，被告知這是政府的事，還輪不到你」。

施正鋒進一步說，「愛國是不分政治立場的，救人更是不應該分政府跟民間。現在，做善事竟然還要靠關係嗎？」

另關於徐旭東說法，陳時中昨在疫情記者會回應，非常感謝企業社會人士都想買疫苗、做這樣的事情，但這個過程不是這麼容易。