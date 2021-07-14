本屆歐洲國家盃在義大利擊退英格蘭奪下冠軍後落幕，這次賽事從小組賽到冠軍賽可說是高潮迭起，不乏爆冷門輸球的場面，還有激烈的PK大戰等等，都十分扣人心弦，而在賽會結束後歐洲足總也公佈了這次賽會最佳11人名單，其中冠軍義大利5人入選，亞軍英格蘭有3人。

⚽ UEFA’s team of technical observers has announced the #EURO2020 Team of the Tournament!



5️⃣ Italy players

3️⃣ England players

1️⃣ each from Belgium Denmark and Spain. — UEFA (@UEFA) July 13 2021

其中最大的冷門莫屬葡萄牙的超級巨星C.羅納度(Cristiano Ronaldo)，他雖然以5顆進球奪下本屆歐國盃金靴獎，但因未帶領葡萄牙進入8強，所以他的名字未出現在最佳陣容當中，相當可惜，不過這證實了本屆賽會沒有依照球星知名度來選出最佳球員，而是實實在在選出大會最佳11人。

本次義大利和英格蘭合計就有8人入選，幾乎佔了整個名單，其中義大利有門將多納魯馬(Gianluigi Donnarumma)、後衛波努奇(Leonardo Bonucci)、後衛史皮納佐拉(Leonardo Spinazzola)、中場喬吉紐(Jorginho)、前鋒基耶薩(Federico Chiesa)，英格蘭有後衛華克(Kyle Walker)、後衛馬奎爾(Harry Maguire)、前鋒史特林(Raheem Sterling)。

另外剩下3人分別是丹麥中場大將霍別伊爾(Pierre Hojbjerg)，這次丹麥在少了主將艾瑞克森(Christian Eriksen)之後持續上演童話，一路過關斬將殺入最後4強，才以1：2惜敗英格蘭，霍別伊爾的入選也可說實至名歸。另外還有西班牙18歲中場佩德里(​Pedri)、比利時當家前鋒盧卡庫(Romelu Lukaku)。

西班牙這次也是一路闖進4強，最後在PK大戰以2：4的進球數輸掉比賽，無緣晉級冠軍賽，另外比利時因主將德布勞內(Kevin De Bruyne)、大阿札(Eden Hazard)因傷打打停停，盧卡庫則一間扛起進攻的重責大任，可惜仍在8強賽以1：2輸給義大利，但未來全員健康的比利時實力仍相當可怕！