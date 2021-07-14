地牛翻身伴恐怖地鳴 花蓮2樓圍牆倒塌 畫面曝光

地牛翻身伴恐怖地鳴 花蓮2樓圍牆倒塌

花蓮今早震不停！加上小區域的地震，今早已發生18個地震，其中規模最大的一次是發生在上午6時52分，花蓮縣吉安鄉發生芮氏規模5.2地震，後分別在6時52分、6時59分以及7時02分、7時14分發生5個規模大於4的地震。

今（14）日早晨6時52分，花蓮縣吉安鄉發生芮氏規模5.2地震，地震深度6公里，各地區最大震度：花蓮縣5弱、南投縣3級、宜蘭縣3級、台中市3級、台東縣2級、桃園市2級、新竹市2級、雲林縣2級、苗栗縣2級、彰化縣2級、台北市2級、嘉義縣1級；台南市1級、高雄市1級。

隨後又陸續發生餘震，截至目前為止已連震18次，其中以花蓮人最有感，臉書社團《花蓮爆料王》有不少民眾一早被地震震醒，更有網友分享自家門窗前後搖晃幅度非常大；也有人PO自家店門口的監視器畫面，搖晃的瞬間令不少花蓮人直呼從睡夢中驚醒，「我都快耳鳴了，一直有地鳴聲」、「好可怕地震還伴隨轟隆隆的聲音」、「好可怕，餘震越來越大」、「震度大到，我開車都以為在開船」等。

另外，位於花蓮市光復街上一間停業的服飾業，2樓的圍牆也因地震而倒塌，碎石掉落1樓地面，警方稍早已到場擺放交通錐示警。