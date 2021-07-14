女星鄭家純（雞排妹）今(14日)被周刊爆出和一位大她10歲的新歡「保時捷男」進五星級飯店開房，不過男方早有論及婚嫁的女友，對此，雞排妹回應男方只是普通朋友，不是男朋友，所以不會特地去問對方有沒有女朋友。

據《鏡週刊》報導，雞排妹被直擊和一名開著白色保時捷的男子，進入知名五星級飯店，兩人下車後，雞排妹不僅親暱的捏了男方屁股，之後就手牽著手一起到櫃台辦理入住，甜蜜度過一晚，隔天下午才離開。

之後還接送雞排妹去醫美診所，不過從醫美出來的雞排妹似乎有點不適，虛弱慢步行走，保時捷男趕緊上前攙扶，最後又一起回到飯店。據悉，保時捷男從事桌遊工作，且已有論及婚嫁女友A女。

A女也難過表示，去年和3月和保時捷男交往，8月決定同居，期間男方3度求婚，兩人過著試婚生活1年，決定在今年9月結婚，沒想到她發現未婚夫和雞排妹曖昧，且被周刊拍到。

當下A女氣憤質問，男友僅輕描淡寫表示「和雞排妹只是朋友，剛好吃飯順便送她回家」，並強調雞排妹對他事業有幫助，要她不要想太多，不過之後男友和雞排妹往來頻繁，還以「老公」、「老婆」互稱，A女委屈透露自己幸福竟遭雞排妹影響，心碎解除婚約。