阮經天2019年和小16歲大陸女星宋祖兒傳出假戲真做，更爆出夜闖女方閨房一事，去年底更曾被目擊疑似赴橫店探班，不過雙方都矢口否認戀情，被質疑是為了新戲炒作，如今傳出兩人雖在8個月前分手，但這段叔姪戀曾一度上演復活戲碼。

阮經天和宋祖兒合作《舌尖上的心跳》熟識，之後就爆出緋聞，不僅被拍到共遊峇里島，甚至還被爆出赴女方家過夜，讓兩人關係備受關注，根據《鏡週刊》報導，宋祖兒好友透露她與阮經天的戀情，早在八個月前就劃下句點，據悉是宋祖兒的團隊認為戀愛容易影響剛起步的事業，始終不是很贊成兩人交往，無疑讓喜歡大叔類型、又主動追求感情的宋祖兒備受打擊。

根據時間推算，兩人約是2020年11月左右分手，有娛樂博主透露去年耶誕節曾在橫店巧遇阮經天，當時手上還拎著樂高玩具，雖然不知道阮經天前往該地的目的，但當時宋祖兒正好在橫店拍攝新劇，加上曾透露喜歡樂高，因此現身橫店被推測多少與宋祖兒有關，緊接又爆出一張對話截圖，直指「前段時間sze（宋祖兒姓名縮寫）在橫店拍戲，阮經天過去陪了幾天。」似乎曾短暫上演復合戲碼。

阮經天日前出現在好友張鈞甯直播中，當時聲稱貓咪現在是他的女友時，更被張鈞甯笑虧：「在你身邊的，如果不是那隻貓會更好。」無意間透露阮經天目前單身的感情狀態。