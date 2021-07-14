菱光(8249)要求鈺叡停止收購案，但鈺叡指出，公開收購菱光已經依公開收購法令規範上傳修訂的公開收購說明書，會依法繼續完成公開收購流程，公平會申報也仍然依法進行，不受達勝伍影響。

鈺叡表示，公開收購進行中，公開說明書所載事項有變更等處理事項，公開收購法令均已規範，而菱光董事長黃育仁主張鈺叡的原股東達勝伍轉讓股權，應停止公開收購一說，違反公開收購法令的規定。

而東元(1504)也發出對股東公開信，支持鈺叡收購菱光。東元指出，這次菱光股東會董監事改選後，東元集團雖然已經不是菱光的董事，但仍然是持股超過12％的大股東，因此，對股東提出三點建議：1.雖然東元已經不是董事會的成員，但東元會繼續以大股東的身分監督經營運作，期待菱光能逐步提升績效、提高經營效率、並落實與公司治理；2.東元樂見有經驗、有績效的團隊，主導菱光改革，也希望新的團隊能夠有所貢獻，達到當初東元等老股東成立菱光的目的與初衷。3.東元支持鈺叡公開收購菱光，是著眼於為全體股東創造最佳利益和大股東對於公司經營的期待，因此，未來若有機會，東元身為大股東也會在經營績效上協助鈺叡。