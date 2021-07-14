颱風恐侵台！氣象專家賈新興表示，根據各國集系預報顯示，未來5天內熱帶氣旋或颱風生成機率高，美國模式預估下周三(21日)颱風有登陸台灣的機會，未來觀察重點在周六、周日(17至18日)颱風生成，以及之後太平洋高壓的強度與位置，影響颱風路徑。

賈新興表示，未來颱風生成後移動速度快，有逼近台灣的機會，圖為12日預測20日與21日的預報比較。(翻攝自賈新興臉書)

賈新興在臉書表示，未來觀察重點有兩個，首先是觀察周六、周日(17至18日)颱風的生成，以及之後太平洋高壓的強度和位置，若太平洋高壓北抬，台灣將轉為相對不穩定的低壓帶影響，午後降雨機率高，同時各國系集預報顯示，未來5天熱帶氣旋或颱風生成機率高，美國模式預估最壞情境，在下周三(21日)颱風有登陸台灣的機會，但不確定因素高，須隨時留意最新的預測資訊。

賈新興表示，周六至下周五(17至23日)美國模式預測的最壞情況，首先是周六觀察颱風的生成，周日至下周一(18至19日)颱風快速增強，下周二(20日)晚上可能颱風的7級風暴風半徑碰觸台灣附近海域，下周三(21日)颱風中心登陸，下周四(22日)颱風風中心位於台灣海峽。對此，氣象局表示還有待觀察。而昨天(13日)美國模式的最新預測，20日08時熱帶氣旋或颱風的強度已調整得更強、同時位置更偏北。

賈新興分析，美國模式預測周六至下周五(17日至23日)未來颱風路徑的最壞情況，恐侵台。(翻攝自賈新興臉書)

昨天(13日)美國模式的最新預測，20日08時熱帶氣旋或颱風的強度已調整得更強、同時位置更偏北。(翻攝自tropicaltidbits)

至於近日天氣，氣象局表示，本周隨著高壓北移及東退，大氣環境不穩定度增加，由高壓影響環境逐漸轉為相對的低壓帶範圍，東半部水氣增多，但主要降雨仍是以午後雷陣雨為主。今天到周日(19日)東半部及恆春半島不定時有雨，中南部沿海地區清晨至上午也有局部短暫降雨，各地午後有雷陣雨，其中中南部及其他山區容易有局部大雨發生，請留意短延時強降雨、雷擊及強陣風。