永齡基金會、台積電順利簽約採購1000萬劑BNT疫苗，總統蔡英文隨即透過臉書肯定行政院、指揮中心的協助，遭各界批評是在搶功勞、割稻尾。國民黨前立委孫大千則提出5個問題，質疑政府憑什麼吹牛邀功？

孫大千今（14）日在臉書表示，「是要有多厚的臉皮，才能夠吹牛邀功不臉紅呢？」並提出5個問題，首先他提到，政府只是不搞破壞，不扯後腿，這樣算是哪門子的幫助呢？

第二，孫大千問，來自於企業和友邦捐贈的疫苗，遠遠超過政府購買的疫苗，難道不應該追究責任嗎？第三，永齡和台積電只用了不到五十天的時間，就完成了1000萬劑BNT疫苗的採購，那麼指揮中心過去八個月在做什麼？

孫大千接著指出第四點，來自友邦捐贈的AZ疫苗也是「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」嗎？同樣是捐贈疫苗，為什麼對AZ和BNT有兩套不同的標準？

最後第五點，他想問，在第一代疫苗採購上吃過政府大虧的台灣人民，真的能夠再相信蔡英文對於次世代疫苗採購的承諾嗎？