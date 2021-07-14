苗栗市昨(13日)傍晚突然下起大雷雨，1名劉姓青年在經國路苗栗農工對面後龍溪堤防上慢跑時，疑遭雷擊倒地，苗栗消防分隊獲報趕到現場發現人已失去呼吸心跳，經送部立苗栗醫院搶救2小時後，奇蹟式的挽回一命，但凌晨一點時仍因傷勢過重不治。

苗栗市區13日的傍晚晚突然烏雲密布，接著傳出連續雷擊巨響聲，雷擊過後，18時27分左右，消防局苗栗消防分隊接獲民眾報案指稱，經國路苗栗農工對面的後龍溪堤防上，有人疑遭雷擊倒地受傷，消防分隊趕往現場發現1名劉姓青年躺臥堤防地面，腳上所穿步鞋脫落掉在一旁有明顯破洞，水泥地面有一處明顯炸裂痕跡，消防人員發現劉某業已無呼吸心跳，經緊急送往苗栗醫院急救2小時候，恢復生命跡象後，轉送加護病房治療觀察。

但凌晨一點左右劉男病狀急轉直下，最後宣告不治。據悉，雷擊現場是位處3米高的堤防步道上，附近離樹木有段距離，研判可能是因位在現場的高點，才招來雷擊。