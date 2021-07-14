小編今天（14日）精選5件不可不知的國內外財經大事。法人指出，航運指標股萬海攻前高353元，連續八天無攻而返，盤久必跌，鋼鐵人表現更弱，資金自原物料股流出，台積電適時吹起多頭號角，電子股有機會接棒演出，扮演萬八攻擊前鋒。

【1】8337億 台股換手爆次天量

台股賣「榮」求「積」的換股潮啟動！早盤百花齊放，指數一度衝至18018點，再創歷史新高，惟原本強勢的航海王、鋼鐵人，在資金退潮下，賣壓沉重、股價轉弱，台股一度由紅翻黑，上下震盪231.28點，上市櫃成交值衝高至8337.4億元，創史上第二大量。

【2】台積Q3營收 外資喊季增2成

權值王台積電猛獅甦醒，13日重回600元大關，終場上漲2.36％、收607元，隨15日法說會召開前夕，多頭派外資陸續集結，匯豐證券最新預期，台積電第三季財測將令市場大感驚喜，營收季增幅度上看二成，是外資圈看台積電第三季展望最樂觀者。

【3】徐旭東：散裝船市場好五年

看好全球經濟從疫情谷底翻身，各國加大投資基礎建設、刺激民生消費，大量採購原物料戰略物資，裕民航運董事長徐旭東13日在股東會上表示，「今年散裝船市場真的很好，五年內還會蠻順的！」裕民將把握這個機會站上浪頭，躍居千萬載重噸船商，全力拚晉級全球十大船東。

【4】Fed官員大倒「鴿」：縮債時機未到

美國何時削減購債刺激措施，已成為聯準會（Fed）官員辯論重點。紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）與里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Thomas Barkin）近日雙雙表態，鑑於勞動市場並未完全復甦，縮減購債的時機尚未來到。

【5】談判前趕進度 陸買美農產品暴增120％

大陸海關總署13日公布2021上半年對美貿易數據，大陸自美國進口大幅成長120.8％。分析指出，這意味著在中美第二階段貿易談判展開之前，中方持續推進首階段貿易協議進度。