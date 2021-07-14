世界各國搶打疫苗盼解封，台灣昨也將接種對象一口氣放寬到18歲以上，根據國家高速網路與計算中心統計，截至7月12日，全台各縣市疫苗涵蓋率的冠軍是連江縣60.03％，2至5名則依序是澎湖縣、台北市、嘉義市與屏東縣，新竹縣則吊車尾。

根據國家高速網路與計算中心統計，截至7月12日，台灣各縣市配送的疫苗殘餘量，最多的是新北市，接著依序是高雄市、台北市、台中市、台南市、桃園市、彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣、嘉義縣、新竹縣、苗栗縣、台東縣、基隆市、宜蘭縣、屏東縣、金門縣、新竹市、澎湖縣、連江縣

台灣各縣市配送的疫苗殘餘量，最多的是台北市。（圖／翻攝自國家高速網路與計算中心）

而各縣市疫苗涵蓋率則以連江縣60.03％居冠，接著依序是澎湖縣28.71％、台北市22.76％、嘉義市20.44％、屏東縣19.32％、台東縣17.82％、桃園市17.74％、基隆市17.36％、花蓮縣16.67％、金門縣16.29％、高雄市16.26％、台南市16.13％、宜蘭縣15.45％、雲林縣14.82％、新竹市14.64％、新北市14.53％、彰化縣14.25％、台中市14.04％、嘉義縣13.86％、苗栗縣13.3％、南投縣11.81％、新竹縣10.44％。

全台疫苗覆蓋率1圖秒懂，連江縣破6成居冠，新竹縣慘墊底。（圖／翻攝自國家高速網路與計算中心）

疫苗累計接種人次的冠軍為台北市58萬5967人次，接著依序為新北市58萬4799人次、高雄市44萬8510人次、桃園市40萬2760人次、台中市39萬6074人次、台南市30萬1689人次、彰化縣17萬9740人次、屏東縣15萬6338人次、雲林縣9萬9925人次、苗栗縣7萬1942人次、宜蘭縣6萬9865人次、嘉義縣6萬8905人次、新竹市6萬6247人次、基隆市6萬3657人次、新竹縣5萬9804人次、南投縣5萬7730人次、嘉義市5萬4220人次、花蓮縣5萬3892人次、台東縣3萬8201人次、澎湖縣3萬359人次、金門縣2萬2849人次、連江縣8066人次。

各縣市疫苗接種人次曝光，以台北市為冠軍。（圖／翻攝自國家高速網路與計算中心）

而目前規劃的10類公費疫苗接種對象的涵蓋率分別是：

◎第一類、醫事人員

AZ第一劑77.5％、莫德納第一劑16.9％；AZ第二劑6.8％、莫德納第二劑2.7％。

◎第二類、政府防疫人員

AZ第一劑81.6％、莫德納第一劑18.4％；AZ第二劑1.1％。

◎第三類、高接觸風險工作人員

AZ第一劑50.2％、莫德納第一劑49.4％；AZ第二劑5.4％、莫德納第二劑0.1％。

◎第四類、必要出國者-公費對象

已接種AZ第一劑31.1％、莫德納第一劑41.5％；AZ第二劑51.5％、莫德納第二劑0.1％。

◎第四類、必要出國者-自費對象

已接種AZ第一劑100％；AZ第二劑22％、莫德納第二劑0.1％。

◎第五類、社福機構人員及住民

已接種AZ第一劑52.2％、莫德納第一劑10.3％。

◎第六類、75歲以上長者

已接種AZ第一劑36.3％、莫德納第一劑26.9％。

◎第六類、孕婦

已接種莫德納第一劑16.5％。

◎第七類、軍人及高中以下教職員

已接種AZ第一劑13.2％、莫德納第一劑32.7％。

◎第八類、65至74歲長者

已接種AZ第一劑3.1％、莫德納第一劑40.4％。

◎第九類、18歲以上患有高風險疾病者

尚未有資料。

◎第十類、50至65歲成人

尚未有資料。

◎其他類

已接種AZ第一劑2.5％、莫德納第一劑0.5％。