圖為民眾施打疫苗狀況。（資料照)

疫情指揮中心日前開放符合資格的民眾到公費疫苗預約平台登記預約疫苗，昨(13日)發送第一輪開放預約的簡訊，沒想到民眾瞬間湧入「健保快易通」App等網路平台，造成掛點，引發不少人怨聲，而昨也是開放18歲以上民眾登記接種疫苗意願，不少人湧入登記。對此，沈政男醫師13日在臉書貼文指出，疫苗不只是廣大民眾的無形救生圈，也是執政者的救生圈，後者正在暗自期待，當疫苗逐漸進來以後，施政滿意度與政黨認同度可以止跌回升。

沈政男在臉書提到，26日會不會降回二級警戒，大約過一周就要決定，指揮中心有勇氣做出降回二級的決定嗎？民意會不會反彈？大家可以問自己，如果在27日必須回學校，進到教室上課，或者在公司會議室幾十人一起開會，腳步踏得進去嗎？或者乾脆維持三級警戒，直到全台十四天清零再降回二級？

沈政男表示，解封與防疫一樣，都需要智慧與勇氣，而在三級警戒兩個月後，得了封城倚賴症的台灣社會，必須面臨在別人面前脫下口罩吃飯、大步走進群聚場所兩大考驗，就好像繭居族要邁出家門那麼不容易。

沈政男認為，從這兩天預約疫苗，大家多麼踴躍、急著打疫苗，就代表相當擔心染疫風險，因此要做出上述兩件事，真的不是一件簡單的事，「疫苗不只是廣大民眾的無形救生圈(其實染疫機率極低)，也是執政者的救生圈！後者正在暗自期待，當疫苗逐漸進來以後，施政滿意度與政黨認同度可以止跌回升」。

另外，沈政男提到，「關於BNT何以能夠進來，現在朝野都開始噴口水詮釋，想要取得政治紅利，但，你在那邊自己講得那麼高興，最終還是要看民調數字，才能定輸贏。民主在台灣已變成取悅人民的遊戲，而取悅人民，也是有科學方法，不能只憑直覺與個人經驗，更不能只是戴著意識形態的鋼盔往前衝」。