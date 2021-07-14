(10:05更新)台股今(14日)開盤上漲44.99點，台積電明(15日)將舉行法人說明會，股價今開高走高，一度報615元，上漲8元，貨櫃三雄長榮開盤即下跌9元，以156元開出，到了10點那一盤股價再度亮燈跌停，原本開高的陽明、萬海也越走越低，陽明一度報159元，下跌17元，差一檔跌停，萬海一度報236.5元，跌幅也有8.5%，大盤指數也翻黑下殺，觸及17716.44點，下跌131點。

美股周二(13日)收黑，台股今(14日)開盤上漲44.99點，以17892.51點開出，台積電法說會前夕以613元開出，來到近3個月來新高，半導體股走揚，鋼鐵人走軟，航運股漲跌互見，長榮開盤下跌9元，開在156元，跌幅5.45%。

美國6月消費者物價指數(CPI)年增5.4%，不僅高於市場預期，也創下2008年8月以來最大增幅，美股自高點拉回，道瓊工業指數13日下跌107.39點，跌幅0.31%，收在34888.79點，標普500指數收盤下跌15.42點，跌幅0.35%，收在4369.21點，那斯達克指數下跌55.59點，跌幅0.38%，以14677.65點作收。台積電ADR收紅上漲1.04%，聯電ADR也上漲1.87%。

台股13日盤中創下18018.04點的歷史新高後拉回，台積電站回600元，收在607元，鋼鐵人、航海王盤中翻黑，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海等被打入跌停，終場收在17847.52點，上漲33.19點，成交值6563億元，為史上第4大成交量，三大法人同步買超，外資及陸資買超229.46億元最多，自營商買超21.42億元，投信買超5.58億元，合計買超256.46億元。