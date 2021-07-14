永齡、台積電在11日與上海復星完成簽約，為台灣買進1000萬劑BNT疫苗，對此民進黨大張旗鼓召開記者會說明，挨批邀功，羅智強對此表示，民進黨這種無所不用其極的收割方式，讓人相當看不起，難道政治真的需要這麼沒有品格嗎？真的是人不要臉連鬼都怕！

羅智強今（14日）在臉書發文表示，現在民間終於把疫苗買到了，直言綠營的行為簡直是精神錯亂，一個授權書卡了郭台銘一個月的時間，現在買到疫苗還敢急著跑出來搶功，臉皮真的是厚到子彈都射不穿。

羅智強對民進黨前卡後搶功的做法十分反感，他昨天就指出，從陳時中開始，用「原廠授權書」卡郭一個月，蘇貞昌加碼嘲諷郭董「手上沒疫苗」，還被李秉穎唬爛說「疫苗快過期」，且民進黨連BNT都不肯放過，陳時中扯中國代工丶沒有藥證，范雲威脅民眾說「出事找誰？」還有王定宇聲稱疫苗快報廢，賣來台灣就是「報廢變暴利」，更別提民進黨青年部主任假新聞抹黑BNT最用力。

羅智強今天再批，結果在上海復星完成簽約後，民進黨的態度就180度大轉變；他說，這群人從原本舖天蓋地抹黑BNT，變成使盡吃奶力氣收割BNT的嘴臉，實在令人作嘔，心中更油然而生一句話：人不要臉真的是連鬼都會怕！

羅智強的貼文引發網友討論，紛紛在底下留言表示「他們不知道這麼做只會更令人看破手腳和厭惡嗎？」「當初的謙卑、謙卑再謙卑變成收割、收割、大力收割」、「完全不意外，重點是還有人信」、「為什麼郭董買的到，而政府買不到，好奇怪」。