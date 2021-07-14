地牛翻身伴恐怖地鳴 花蓮2樓圍牆倒塌

花蓮縣一早地牛翻身，有民眾準備下樓時，因劇烈搖晃，趕緊扶著扶手。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

有網友家中的衣櫃抽屜因強烈晃動而被震開。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

另有網友家裡的2隻貓咪，因地震多次劇烈搖晃，疑似受到驚嚇，躲在床底下遲遲不出來。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

清晨6點52分花蓮縣吉安鄉發生規模5.2地震，最大震度5弱，地震深度5.9公里，短短1小時內，地牛近20度翻身，不少民眾因而被震醒，甚至想起0206大地震，趕緊在臉書報平安；不過，花蓮市區一間已停業的服飾店，2樓水泥圍牆疑似不堪多次劇烈搖晃，許多剝落的磚塊直接墜落1樓，所幸當時無人車經過，警方已在周邊放置三角錐提醒路過民眾。

花蓮縣一早地牛翻身，有民眾準備下樓時，屋內搖晃誇張，趕緊扶著扶手，也有網友家中的衣櫃因強烈晃動而被震開，另有網友家中的貓咪因餘震近20次，直接躲在床底下不敢出來，由於地震多次，地鳴不斷，甚至還有網友直接戲稱今早的地震「是後勁最強的鬧鐘」。

不過，花蓮市區內一間已停業的服飾店，2樓原先的水泥圍牆已出現剝落的狀況，沒想到今天清晨接連遇到多次地震後，疑似不堪搖晃，鐵皮、水泥及一些磚塊直接墜落1樓，所幸當時無人車經過，不過警方獲報後，也趕緊到現場放置三角錐示警。

住在停業服飾店附近的曾先生說，那棟建築2樓不時就會有東西掉落，今天早上地震發生後，雖然沒聽到倒塌的聲音，直到準備出門上班才發現，但這次地震有讓自己嚇一大跳，雖然餘震常有，不過沒有這麼多次，也因而令他想起0206。

花蓮縣消防局第一時間已派員查看所屬轄區，所幸目前無災情傳出，不過上午第1次發生規模5.2地震，接連發生規模3.1地震為止，已經連續發生多次規模3.0至規模5.2的地震，且震源位置以「花蓮大橋」周邊區域為主，將會請警方加強市區交通安全維護，並請公路總局花蓮工務段針對花蓮大橋周邊重要道路加強巡查，呼籲鄉親做好地震防護。

公路總局第四區養護工程處表示，目前轄管花蓮境內省道，道路、橋梁、隧道無災情，交通亦維持正常通行中，後續也將持續追蹤，並籲請民眾，地震過後山區道路易發生坍方、落石，應多加留意。