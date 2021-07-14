力積電(6770)公告今年第一季財報和第二季自結損益，第一季每股淨利0.68元。第二季自結稅前淨利39.33億餘元，季增52.9%，展現出獲利強勁成長動能。上半年自結稅前淨利65.05億元，年增155.54%，並超越去年整年度的47.99億元水準，每股稅前盈餘約1.91元。

力積電表示，該公司董事會甫通過今年第一季財報，營收總額達132.39億元、營業利益28.4億元，稅後淨利21.07億元、每股盈餘0.68元。

受惠晶圓代工市場需求強勁，報價揚升，力積電第二季業績持續成長，季營收達153.34億元，季增15.83%，第二季自結營業利益42.27億元，季成長48.8%；稅前淨利39.33億元，季增52.9%，每股稅前盈餘1.16元。

力積電上半年總營收285.73億元，年增28.55%，稅前淨利65.05億元，年增155.54%，並超越去年全年的47.99億元，每股稅前盈餘約1.91元。力積電預期，在客戶需求強勁，晶圓代工產能供不應求，下半年業績與毛利率可望逐季成長。