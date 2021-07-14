瑞士為何選購F-35

瑞士政府在歷經3年比較，審慎評估F35-A、F/A-18「超級大黃蜂」（Super Hornet）、「颱風」（Typhoon），還有「飆風」（Rafale）等4款戰機後，認為F-35A在性能、互通性，更令人訝異的是成本上，遠遠勝出其他對手，而選購了這款隱形戰機，以淘汰老舊的F/A-18。

美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）指出，瑞士聯邦委員會（Swiss Federal Council）的獨立研究發現，就算和遠比F-15EX便宜的 F/A-18相比，F-35A在採購，操作和維持上，花費還少了21.6億美元（近605億台幣）。

據《突發防務》（​Breaking Defense）網13日報導，傳統基金會強調，美國國會應該指示獨立研究，針對F-35A和F-15EX的採購，操作和維持成本做客觀比較。而瑞士決定採購F-35，令那些直指它充滿技術問題，只是個錢坑的人來說，無疑感到訝異不已。或許更令五角大廈目瞪口呆的，就是瑞士進行成本分析的結果。

分析指出，要是向來以財務金融計算精準著稱的瑞士認為，F-35的壽期成本比F/A-18E/F低廉，那自然要比F-15EX便宜得多，那就讓美國拿來主張採購「鷹式II」（Eagle II）戰機的主要理由根本不成立。