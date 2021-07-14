相信許多民眾對台北車站地下街的「鳥人」不陌生，不少人還將它視為預防迷路指標。不過，台北當代藝術館表示，由於合約已到期，再加上「鳥人」設置11年間已多次維護，討論過後決定讓其正式畢業，「鳥人」無預警被撤下，引發網友紛紛表達哀號及不捨。

台北當代藝術館昨（13）日晚間在臉書粉專發文指出，「鳥人」陪伴大家11年的時光，曾經是許多人相約在台北車站的地標之一，甚至是不少人認路的指標，「鳥人今晚下台一鞠躬」，並表示疫情期間，提供民眾透過「台北當代藝術館」官方網站，線上緬懷。

「鳥人」是許多民眾的回憶。（圖／翻攝自台北當代藝術館臉書）

當代藝術館指出，「鳥人」其實是件藝術品，作品名稱為「夢遊」，自2010年由MoCA在推動街區藝術計畫過程中，邀請藝術家與捷運公司合作，所設置的藝術作品之一。由於「台北大眾捷運股份有限公司地下街公共空間借用契約」合約到期，再加上已設置多年，期間已做過多次維護，與藝術家溝通後決定讓它正式畢業，清潔維修後歸還給創作者。

「鳥人」無預警被撤下消息曝光後，不少網友紛紛表達不捨，「常常都是認他來確認有沒有走錯」、「真的非常捨不得的」、「鳥人是我的回憶」、「我的路標不見了」、「沒有鳥人我以後怎麼在北車認路」、「好捨不得⋯鳥人是很吸睛的藝術品耶」等。