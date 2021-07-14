【愛傳媒蔡詩萍專欄】看到國民黨內，還有黨主席參選人，糾纏於「九二共識」的要或不要，我真是無言！這是一個「問題」嗎？或，問得再精準一些，這是一個「有意義的問題」嗎？

如果，總統大選，算是一次民意檢測的話，我很想請問國民黨，你已經輸了兩次大選，對手都是同一個人，蔡英文，她可是有始有終的，一直反對「九二共識」喔！

但，2016年她贏了56%的選票，2020年，她贏了57%的選票，都是壓倒性勝選！兩次大選，選民都投給了反對「九二共識」的候選人，你說，國民黨該怎麼辦！？

國民黨真是一個不知道怎麼反思困局的政黨，或者說，是一個懶於思索的政黨，一碰到兩岸僵局，一碰到民進黨的反中，就直覺的，屁股從椅子上彈跳起來，那就「九二共識」吧！但，你的選票，就只剩下四成上下，憑什麼，要東山再起？憑什麼，要對抗民進黨？憑什麼，要反敗為勝？

因為很重要，我說了三次憑什麼？！民主政治，就是選票政治。選民連續兩次大選，投給反對九二共識的候選人，你能說，沒有傳遞一定的訊息嗎？

這訊息很簡單，與其不信任國民黨，更大的意義是，更不信任共產黨嘛！

它口口聲聲說「一國兩制」「五十年不變」，但不但變了，還變得陰狠毒辣，你說台灣人怎麼會相信，敢相信！

兩次大選也很清楚的傳達了，人們就是珍惜台灣的體制，台灣的民主，不要你中國共產黨來什麼「一個中國」的前提嘛！「一個中國」的前提，如果是民主選舉，政黨競爭，那還罷了，如果是，共產黨統治下的「一個中國」，你覺得台灣人肯接受嗎？

但，如果「一個中國」的前提，是民主政治，政黨競爭，那你國民黨，就該把話講清楚，該挺起腰桿，大聲說：沒有民主政治，沒有政黨競爭，就沒有「一個中國」的前提！國民黨，你敢嗎？

我批評國民黨太懶，不是沒有根據的，搞到在野都五年多了，還在一些老議題上糾纏不清，一點找不到突圍的新思維！

民進黨執政很爛，那是一回事，但如果選民在乎的，更是台灣的前途，是台灣現有的民主體制的維護，說真的，民進黨再爛，它也可能因為選民寧可「爛」，也不要「紅」，而就讓你國民黨繼續淪為在野黨！

兩次總統大選，選民以約莫六成選票，向「九二共識」的政黨說不了，國民黨還不覺悟嗎？國民黨一直有個迷思，是民進黨搞台獨，搞去中國化，才讓年輕世代迷惑，跟著反中。

這就是典型的，在自己的意識形態裡打轉，才見樹不見林的迷思。

香港年輕世代反中共威權，是怎麼來的？

在一塊土地上成長，生活，最後珍惜那自由的體制，不要專制獨裁進來，是很合理的發展，香港走過的路，台灣人很熟悉，因為那就是台灣的路！

只是不幸的很，香港被框架在「一國兩制」裡，沒得掙脫！看在台灣人眼裡，難道，沒事找事，還自己跳進去嗎？

這就是台灣人，不願意再接受「九二共識」的原因，因為，現在的中共，現在的習大大政權，就不是以前願意跟台灣對話「九二共識」的溫和共產黨了！

國民黨浪費了五年多的光陰，走不出「九二共識」的泥淖，如今，當習近平再度拋出「一個中國」和「九二共識」，國民黨內便如獲至寶，以為又是一次打擊民進黨的機會，殊不知，民進黨可高興了，你國民黨又迫不及待，跟著對岸共產黨唱和，我民進黨的執政不力，疫苗政策的荒謬失當，都無所謂了，等到未來總統大選，只要追打你國民黨跟共產黨隔海唱和，欺負台灣，保證又是一場綠營「屠殺」藍營的大選！

國民黨怎麼辦？

我的建議是，如果黨內共識不足，那就先做到程序性凝聚共識的第一步吧，把「要不要九二共識」攤在陽光下辯論，看民眾怎麼反應，看黨員怎麼反應！

不要又和稀泥，密室協商，搞什麼妥協版九二共識，記住，選民不買單，什麼共識都沒意義！

我誠心呼籲國民黨，先做一個台灣人信賴的政黨，再做一個捍衛民主體制的政黨，最後做一個敢跟老共說不的政黨，這三個條件做到了，你國民黨自有再起的機會！

作者為知名作家

照片來源：國民黨官網截圖。

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