【愛傳媒葉毓蘭專欄】謝謝所有為疫苗出力的人，疫苗終於會陸陸續續進來了，感謝郭董、台積電、慈濟。

只要心中有人民，所有關卡都會通的，希望執政黨別做卡卡女神，一定要做通樂。讓想要為全民健康福祉出力的民間，都有路可走。

但是現在的問題是資訊像擠牙膏一樣不透明不公開，這兩天一位七旬選民向本辦申訴，他想要預約施打第二劑AZ，跑斷腿、問破嘴，就是不得其門而入，第一劑都還沒接種的民眾想接種也不知道要等到猴年馬月。

AZ好像被污名化到人人避之唯恐不及。

但是別忘了，英國女王、首相的臂膀，打的都是AZ，比起國人自製的疫苗，他們可是更有國際認證。

相信如果開放給全民登記，而且給予第二劑可以選擇混搭BNT和莫德納的優先選擇權，一定會有很多人願意打。

這場戰爭需要每個人的出力，天才IT大臣唐鳳，在東京奧運成行之前，如果能夠先開發這樣的資訊公開透明、自由登記的系統，可以在東京奧運場上會是另外一個台灣之光。

作者為立委、前警大教授

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