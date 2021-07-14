【愛傳媒楊忠衡專欄】有些迷思真的很好玩。最近大家突然都變得很有磁性。一個婦人號稱打過疫苗後，手臂可以吸附湯匙，結果電視台還真出機去拍攝了。老天爺！這真是疫情期間最扯的新聞。後來大家發現，其實每個人都黏得起來，只要夏天你流的汗夠多，皮膚有點黏度就行。為了讓大家更明白物理解釋，我很雞婆的畫了這個圖：

因為湯匙的圓弧形，它和手臂皮膚接觸面並不是垂直，而是有點斜度。再加上人的肌肉有彈性，接觸面甚至可以接近30度。此時湯匙的重量就會產生垂直接觸面的分力A，A去乘以皮膚磨擦係數就會形成抗衡下滑的分力B。

另外，湯匙的接觸點也是一個力矩的支點，會使重心產生的下滑力在C點造成下壓力，又再造成第二個磨擦點。詳情有待高手計算。但任何試過的人，都可以感受到上、下兩處接觸點構成的力度平度，有點像攀岩時，手臂和腳共同產生的附著感。

這絕不是磁力，很簡單可以証明。只要把湯匙反過來，如果掛得住，我輸你一塊錢。

這讓我想到另一個有趣的物理迷思。大家都說端午節中午可以立蛋。但是相信我，一年365天，一天24小時，你都可以立蛋。秘訣是一樣的，先把生蛋立好，用手指感受蛋黃慢慢下沈的感覺，等它落到下方，本質就是一個蛋形「不倒翁」，當然非立不可。如果你用的是熟蛋，蛋黃是固定的，立得起來我同樣輸你一塊錢。

也許這會打壞很多人浪漫的夢想，但自然本來就是這樣的。它無情的在那裡，是人們的多情與想像力，讓生活變得多彩有趣（或荒謬）。不用太認真，一切開心就好。

作者為廣藝基金會執行長

照片來源：作者臉書截圖。

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