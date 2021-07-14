【愛傳媒黃珊珊專欄】這一周最大的任務是完成北農與環南市場的善後工作，聯合前進指揮所上周五解編，證明兩個市場的疫情已經獲得控制，雖然還是有陸續環南市場攤商的第二圈家戶感染，目前暫時沒有擴大散布情況，攤商們暫時可以安心了！

這個星期四會請台北榮總到環南市場大規模篩檢，等到下周，攤商打疫苗已經超過兩周，應該會有一定的保護力，可以阻斷病毒的傳染鏈！

微解封？其實就是所謂的新常態，隨時調整，也可能隨時緊縮，每天還是有一兩位不明原因的新個案，顯示病毒還在社區傳遞，大家不可以掉以輕心！做好防護，保護好自己，就是保護自己與家人，更是保護這個國家！

其實，做好防護才是最重要的，口罩戴好戴滿，隨身攜帶酒精，不斷消毒，上車及進門前藥用酒精消毒鞋底，每天回家就在玄關把所有衣物脫下靜置，換上乾淨衣物，而且第一件事就是去洗澡，這是醫生教我的方法，每一天我都乖乖遵守，所以保持高度警覺，做好自身防護比疫苗保護更重要，因為打疫苗也不能保證不被感染，至少進進出出，不要影響到家人！

大家都悶壞了，但就像全世界一樣，如果解封後，大家疏忽防疫，還是有可能跟其他國家一樣，解解封封，不斷循環！

作者為台北市副市長

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