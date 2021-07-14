全台微解封進入第二天，新北市長侯友宜14日在市政會議中指出，雖然疫情已經穩定控制，但新北市身為重災區，還有許多隱形傳播鏈在社區必須找出來，包括韓國、荷蘭解了又封，關鍵就在防疫作為， 新北解封必須從戶外、戶外集會、室內，才到餐廳，如果這幾天疫情持續穩定，19日會有第一波檢討，適度開放部分類別。

侯友宜說，現在還有零星隱形傳播鏈，每個個案都要做好快速擴大匡列、採檢與隔離，現在這個時期，絕對要比以往更廣，希望不能有漏網之魚。

侯友宜說，這段時間除了「平寧計畫」全力執行外，社區篩檢要繼續努力，不可以輕易撤離，另外熱區防疫中心要持續運作，三大方向把疫情控制下來。

侯友宜說， 因為集中檢疫中心開設得快又多，減輕後面醫療量能負擔，讓新北在不到北市三分之一的醫療量能下，抵擋過這波疫情海嘯。

侯友宜說，昨天開始微解封，大家還是要更小心翼翼，見到韓國、荷蘭與很多國家解了又再封，對經濟與民眾來講都是再度傷害。

侯友宜說，解封的實質意義是讓民眾回到正常生活，並帶動更多經濟發展，內容一定要符合經濟活動跟民眾生活需求，最重要要把防疫做好，沒有做好如何帶動經濟，如何回到新型態生活？

侯友宜說，根本核心還是守住防疫，所以新北解封一定是從戶外走到戶內，再走到餐飲業內用，一步一步往下走，7月19日會第一波檢討，防疫過程中必須要思考新北城鄉差距與都會重災區特性，逐步建構落實防疫為主的微解封。