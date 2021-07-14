公費新冠疫苗預約平台昨（13日）上午開放，民國92年以前出生者都可前往平台意願登記，但因為湧入上百萬人登記，導致網站一度大當機，引發民眾抱怨連連，藝人謝祖武更崩潰表示弄了一個半小時，還是預約不到，好在靠著衞生所人員引導下，才順利預約成功。

昨（13）日開放18歲以上民眾預約新冠疫苗，網站一度大當機，謝祖武更是發文感嘆：「不騙你，我已經弄了一個半小時了，還是預約不到啊！」透露出內心些許無奈，好在靠著衛生所人員引導，才順利預約成功，事後，他除了感謝衞生所人員耐心解釋之外，更感謝朋友資訊分享及太太的電腦操作，才成功預約到疫苗，讓他放下心中一塊大石頭。

謝祖武緊接著曬出「請攜帶健保卡」、「不必搶最前面」兩句話，不忘強調：「我一輩子都會記住的。」更笑稱似乎可以當成人生座右銘，但比起劇本台詞難度仍是高一點，對此，網友也紛紛回應：「一起預約的很多都收到簡訊了，禮拜天要打了～又期待又怕受傷害」、「退燒藥備起來，準備體驗非洲大遷徙的感覺」、「一開始我也是進不去系統，後來快中午時間就可以登入了」。

此外，曾在電視劇《麻辣鮮師》演出「萬老師」的女星郭昱晴，強調目前在拚覆蓋率，有什麼就打什麼，尤其是在雙北，國產疫苗不怕打不到，因為以後這個可怕的病毒是跟全世界共存。

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