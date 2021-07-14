美國飛機製造大廠波音表示，由於還在解決787客機存在的結構缺陷問題，因此將削減該款客機產量。
波音坦承，在目前尚未交貨的787客機中，發現結構上出現部分缺失，因此決定把該客機產量降到低於目前每月生產5架的產能，這也意味787客機今年交付量將不到庫存的一半。
據報導，美國聯邦航空總署先前就向波音表示，在飛機前方耐壓艙壁出現結構問題，波音在進行交機前必須先進行修正。
今年以來，波音交機總量（涵蓋所有機型）已達156架飛機，至於去年全年交機量則為157架。
美國飛機製造大廠波音表示，由於還在解決787客機存在的結構缺陷問題，因此將削減該款客機產量。
波音坦承，在目前尚未交貨的787客機中，發現結構上出現部分缺失，因此決定把該客機產量降到低於目前每月生產5架的產能，這也意味787客機今年交付量將不到庫存的一半。
據報導，美國聯邦航空總署先前就向波音表示，在飛機前方耐壓艙壁出現結構問題，波音在進行交機前必須先進行修正。
今年以來，波音交機總量（涵蓋所有機型）已達156架飛機，至於去年全年交機量則為157架。
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