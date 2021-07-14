福斯電動車銷售占比 2030年拚過半 09:102021/07/14 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲最大汽車公司福斯13日發表2030年戰略計畫，表示正值全球汽車業者都在競相轉型到電動車之際，它也設定要在2030年前達成全球汽車銷售有半數都是來自以電池為動力的電動車目標。 至於到了2040年，主要市場的新車銷售將近百分之百都是零碳排汽車。 然而該業者在致力進行轉型之際，還將研發新的軟體平台，以協助提振未來獲利。有鑒於此，福斯計畫要在2021到2025年間投資730億歐元在這些技術，約占其投資總額的50％。 加密通貨成交額 6月減四成 《國際產業》福斯上調長期獲利目標 2030年電動車銷售占半數 #全球 #福斯 #轉型 #電動車 #之際 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國銀中小企業放款 提早達陣 04:102021/07/14 金融．稅務 台灣PChome投資香港物流科技新創Pickupp 09:002021/07/14 科技 大馬歌手拚發片1年半沒回家 曾吃超商食品當年夜飯 03:122021/07/14 娛樂 《金融》安聯環球擴大對煤炭業、爭議性武器等投資限制 10:022021/07/14 財經 F-35驚人勝出 瑞士曝美採購F-15EX大問題 08:582021/07/14 軍事 時尚業重創 掀轉換代理、撤櫃潮 04:102021/07/14 財經要聞 半導體 綠電 生醫 3支箭吸外資 04:102021/07/14 焦點要聞 中租股價216元 創新高 04:102021/07/14 金融．稅務 美官員：第3劑疫苗副作用機率恐更大 10:092021/07/14 國際 《其他電子》鴻海參與SES增資案 布局次世代車用鋰電池 10:362021/07/14 財經 疫情重災戶 金融三O全趴 04:102021/07/14 金融．稅務 財經熱門新聞 徐旭東：散裝船市場好五年 - 財經要聞 - 工商時報 航運、鋼鐵一場殺戮後 散戶挖下一波賺錢股 - 財經 航運漲翻了 空運跟著飆 專家1句洩下半年景氣 - 財經 封測七雄旺到年底 - 財經要聞 - 工商時報 追討損失 幣安用戶求助無門 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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