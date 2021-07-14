歐洲最大汽車公司福斯13日發表2030年戰略計畫，表示正值全球汽車業者都在競相轉型到電動車之際，它也設定要在2030年前達成全球汽車銷售有半數都是來自以電池為動力的電動車目標。

至於到了2040年，主要市場的新車銷售將近百分之百都是零碳排汽車。

然而該業者在致力進行轉型之際，還將研發新的軟體平台，以協助提振未來獲利。有鑒於此，福斯計畫要在2021到2025年間投資730億歐元在這些技術，約占其投資總額的50％。