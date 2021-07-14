因全球主要金屬消費國中國的貿易數據總體優於預期，提振需求前景的樂觀情緒，致倫敦(LME)銅價周二上漲，但美元走強，加上中國進口下降和庫存增加，則限制了銅價漲幅。

分析師表示，在新冠肺炎疫情發生後，近期全球推動疫苗接種，令全球各地逐步封鎖措施後提振需求，但數據顯示，由於價格攀高以及製造業增長放緩，中國6月銅進口量連續第3個月下降，另外，美元升值使得以美元計價的大宗商品對其他貨幣持有者來說更顯昂貴，也限制了銅價的漲幅。

終場周二(7/13)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲287美元，報每公噸32,381美元；期鎳上漲99美元，報每公噸18,778美元；期鋅下跌15美元，報每公噸2,934.5美元；期鋁上漲46美元，報每公噸2,535.50美元；期銅上漲3.5美元，報每公噸9,412.5美元；期鉛下跌21.5美元，報每公噸2,311美元。(商品行情網)