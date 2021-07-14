疫情凸顯網路連結的重要角色，愛立信預測，2021年底5G行動用戶數將超過5.8億，預計每日平均新增100萬名用戶，最新「愛立信行動趨勢報告」預估，以網路流量成長和各地區5G用戶數預估，5G的普及速度遠高於4G。

「愛立信行動趨勢報告」中的最新預測印證了5G將成為普及速度最快的行動通訊技術，截至目前全球已有160多家電信商推出5G服務，愛立信預估，2026年底前，5G用戶預計將達35億，全球將有六成人口使用5G。

愛立信數據顯示，5G用戶預計將比4G提前兩年突破10億用戶這一重大里程碑，主要原因包括與4G相比，大陸更早投入部署5G，並且有數家供應商更即時地推動5G終端裝置上市，且其價格持續下降，目前已有超過300多款5G智慧手機發佈或投入商用。

愛立信表示，隨著網路連結成為疫情後經濟復甦的關鍵要素，且影響日益重大，預計在未來幾年，5G商用網路的動能可望持續發展。

愛立信預計，2026年東北亞地區將擁有全球最多5G用戶數，估計高達14億；而北美和海合會成員國預計成為5G用戶滲透率最高的地區，分別占據該地區行動用戶總數的84%和73%。

愛立信執行副總裁暨網路業務部主管Fredrik Jejdling表示，隨著大陸、美國和韓國等先行市場皆加速推出5G並擴展覆蓋範圍，顯示目前正邁向5G的下一階段，現在正是透過進階應用案例實現5G承諾的時候，企業和社會各界也正在準備迎接後疫情時代的新常態，而5G推動的數位化將在其中發揮關鍵作用。

台灣愛立信總經理藍尚立表示，全球5G發展正在加速，而台灣在這波行動科技的浪潮中處於領先位置，自去年推出5G商用網路以來，官方數據指出台灣整體5G用戶已經超過270萬，滲透率超過11%，台灣的5G普及率相較於其他更早推出5G的國家進展更快，顯示台灣的5G發展速度居於全球前段班，這或可歸功於電信營運商與政府部門對於高品質5G網路的超前部署，而透過各種第三方的行動網路表現調查；另外，愛立信也發現台灣的5G網路品質，從速度到使用者體驗，在區域評比中皆居於領導地位。

愛立信數據顯示，全球行動數據總流量(不包括無線固網接入服務，即FWA產生的流量)持續成長，在2020年底已超過每月49EB(1個EB等於10億個GB)，預計到2026年成長近5倍，達到每月237EB。智慧型手機是推動此一趨勢的主力，95%的行動數據流量來自通過智慧型手機傳輸，其資料使用量已創新高。目前，全球智慧型手機的月平均流量已達10GB以上，預計到2026年底將達到35GB。

另外，預計在2021年，大規模物聯網技術連接數有望成長近80%，達到近3.3億。到2026年，這些技術預計將占所有行動物聯網的46%。