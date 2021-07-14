今天在NBA場上出現一則重大新聞，那就是76人主力前鋒班西蒙斯(Ben Simmons)正式被球隊擺上交易貨架，而這次消息並不是空穴來風，因為是根據《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)的報導指出，內容說道76人已開放交易班西蒙斯，正與一些球隊進行接觸。

Sources: The Philadelphia 76ers have opened up trade conversations surrounding three-time All-Star Ben Simmons and have engaged with teams.



Full details and more on Inside Pass at @TheAthletic: https://t.co/sdjV49uw3h — Shams Charania (@ShamsCharania) July 13 2021

本季班西蒙斯在季後賽表現掙扎，總共上了12場比賽，場均打33.5分鐘，能貢獻11.9分7.9籃板8.8助攻，投籃命中率62.1%、三分球完全沒出手，罰球命中率34.2%，雖然平均數據全面，但對於球隊主力來說得分偏低，命中率也非常不理想，尤其是罰球簡直悽慘，常被當作故意犯規的對象。

另外例行賽也沒有好到哪去，他本季出賽58場，場均繳出14.3分6.9次助攻7.2顆籃板，投籃命中率55.7％、三分球命中率30％，罰球命中率也只有61.3％，三項命中率都非常低迷，唯一亮眼的是他還有場均1.6次抄截，代表他在防守端還有一點威脅，不過平均失誤達3次。

班西蒙斯在2019年與76人簽下5年1.77億美元的頂級合約，不過場上身手顯然並未符合頂級合約，在球場上的影響力也不如同隊球星恩比德(Joel Embiid)，重點是幾乎沒有投籃能力的他與恩比德的合作並未能達到1加1大於2，所以在球隊定位也越來越掙扎。

今年季後就頻頻傳出班西蒙斯有被交易的可能性，其中名嘴甚至放話認為西蒙斯可以和勇士交換威金斯(Andrew Wiggins)，和勇士雙槍柯瑞(Stephen Curry)和雷​湯普森(Klay Thompson)組成黃金三劍客，具有奪冠實力，因為到勇士他不需要投球，只管放心切入就好，不過此方案仍受到外界質疑。