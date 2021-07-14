微解封市議員到后豐鐵馬道巡禮 推薦親子透透氣

713微解封！台中市議員謝志忠特騎著專屬的大輪，前往「后豐鐵馬道」巡禮，享受綠廊大自然涼蔭，藍天白雲下的花崗梁橋，兩岸的大甲溪風光，進入最神秘的后里9號隧道；謝志忠邊騎邊行銷說，沿途經過樟木平台、后里馬場，再自到后里火車站，全程的蟲鳴鳥叫，最豐富的鐵馬道，特別推薦大家，非常適合親子透透氣！

謝志忠（綽號芒果）也提醒，雖然是微解封，但防疫還是不能鬆懈，基本上平台、健體設施、兒童遊憩設施、涼亭暫停開放，避免接觸保障安全，也要記得口罩戴好，保持社交距離。

因應中央流行疫情指揮中心公告「三級延長、適度鬆綁」指引，交通部觀光局參山國家風景區管理處自7／13起，有條件鬆綁捎來步道、希利克步道等17處轄區內非封閉型戶外景點，並加強監控人流聚集狀況，機動進行分流與管制。

觀光局同時針對轄內谷關、梨山、獅山、南庄、八卦山脈生態、松柏嶺、梨山文物陳列館等7處遊客中心，以承載人數之40％為容留量，採取單一出入口，嚴格執行實聯制、戴口罩、量測體溫等防疫措施。

參山處代理處長曹忠猷表示，台中市、彰化縣、新竹縣目前已公告餐廳禁止內用，請遊客遵循各縣市政府的防疫規定。