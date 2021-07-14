美國6月消費者物價指數（CPI）持續上揚，年增率5.4%高於預期的4.6%，同時也比5月的年增5%還要高，金融市場面臨更劇烈的通膨壓力，導致周二美股四大指數都收黑。對此，Fed官員Mary Daly認為，通膨仍是短暫現象，但目前經濟反彈力道強勁，適合討論縮減寬鬆貨幣政策（QE），可能在年底或明年初正式收緊。

CNBC報導，美國勞工部周二公布6月CPI數據，整體上漲0.9%，寫下2008年以來最大月漲幅，年增率5.4%則比5月的表現還要強勁。儘管如此，Mary Daly指出，二手車占整體物價漲幅的3成以上，只要等待市場供需恢復穩定，數據就有機會下修，這也代表持續通膨飆升是暫時的。

Mary Daly表示，聯準會目前沒有馬上升息的計畫，但縮減寬鬆貨幣政策會是現在的討論重點，她說：「經濟反彈力道相當強勁，因此不需要所有刺激經濟的工具，現在開始討論減少資產購買量是很洽當的時間點，預計年底或明年初正式收緊。」

Mary Daly強調，目前美國經濟仍存在Delta變種病毒的威脅，發展上還是有隱憂存在，因此聯準會先集中討論縮減購債計畫，之後才可能調整利率政策，而美國經濟狀況會是關鍵，疫情走勢也相當重要。

值得一提的是，Mary Daly是6月公開市場委員會（FOMC）利率決策會議的投票委員之一，當時有18位委員認為2023年底前將升息兩次，其中7位預測明年會升息。

此外，聯準會主席Jerome Powell周三將出席國會的貨幣政策聽證會，屆時的談話成為市場觀察重點，更被認為是預測經濟政策發展的重要指標。