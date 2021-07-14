挑選理想型的時候，許多人都會希望另一半素顏、化妝後不會差太多，畢竟在這個人人都會修圖的時代，大家多少都被「照騙」騙過幾回。最近，就有一位大眼美女在 IG 上 PO 出一組素顏照，靠著精緻五官迷倒大批網友！

照片中的主角就是 JKF 女郎「Yuna 尤娜」，身處疫情期間，她也發文寫下：「快一個月沒化妝了...皮膚都變好了！」，並表示因為不能出門喝酒，整個人也跟著瘦了下來。從照片中可以看出，脂粉未施的她，膚質無暇又白嫩，尤其那一雙深邃大眼更是迷人，與化妝後的模樣並無相差太多，反而多了份清純的可人感。

她也表示在疫情結束後，第一件事就是要衝去按摩，因為每天待在家不是躺在床上就是躺在沙發，骨頭都要散了。接下來的幾天，她也都是以差不多的造型亮相，並甜問網友：「今年 18 歲不過分吧？」清純又秀氣的模樣，果然引來網友狂讚：「自然就是美」、「其實不用化妝就很好看了」、「好有氣質」…

身高 160 公分，體重 40 公斤的 Yuna，靠著精緻臉蛋、性感身材，在網路上擁有超過 5 萬人追蹤，不時還會綻放燦爛笑容對網友放電，漸漸累積出高人氣。

(本文由 JKF 提供)