名廚阿基師（鄭衍基）去年底離開主持15年的《型男大主廚》，阿基師消失螢光幕半年多，多出不少時間的他，在端午節推出自己研發的肉粽，銷售成績不錯，也讓阿基師有意創立個人品牌，同時，阿基師日前也轉戰直播，連續2週都登上直播煮菜。

66歲阿基師消失螢光幕半年多，根據《鏡週刊》報導，原本傳出阿基師將開實境料理外景節目，但卻被疫情打亂計畫，目前節目暫緩錄影，何時再進行還未知，不過阿基師日前則和水產業者合作，2次現身直播煮菜，66歲的他寶刀未老，直播4小時仍生龍活虎，阿基師上直播就吸引近10萬人觀看，成績不俗。

身為福容大飯店廚藝總監的阿基師，原本都要往返台北和淡水兩間分館，但台北館不敵疫情加上租約到期，已宣布將在9月1日熄燈，儘管如此，閒不下來的阿基師，在端午節推出自己研發的肉粽，銷售成績不錯，也讓他有意推出創立個人品牌，而目前正在積極研發中。

針對阿基師上直播煮菜，經紀人文華表示，阿基師因為和「築地市場」合作海鮮粽子，才受邀上節目，強調阿基師只有在直播示範料理，並未負責銷售，酬勞則是收紅包而已；至於阿基師在福容大飯店的業務，經紀人表示，飯店已規劃在圓山花博附近和台東蓋新館，所以阿基師依舊忙碌，並透露阿基師每天都騎車上班，身體很好。