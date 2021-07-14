國內新冠疫情雖已穩定，但國外Delta變種病毒來勢洶洶，新北市長侯友宜說，目前美國51.7％的新增病例都是Delta變種病毒，越南、日本與韓國也陸續出現，除透過篩檢守住境外，他認為國內若出現傳染速度快的特殊個案，應該要做好基因定序，「不怕一萬只怕萬一」，要做好最壞打算，小心面對。

新北市衛生局長陳潤秋表示，全球疫情有升溫趨勢，包括非洲、歐洲與地中海地區病例暴增，都是跟Delta病毒有關，美國51.7％新增病例都與Delta病毒有關，希臘每日確診數高達千例，50％感染者都是30歲以下，研判跟夜間活動有關係，因此希臘最近也重新針對餐廳、酒吧等營業場所提出新的管制措施，專家也警告，如果疫苗覆蓋率不足，8月可能會有第四波更大疫情爆發。

侯友宜說，現在台灣阻絕於境外有兩次PCR檢測，加上一次快篩，他對阻絕於境外有信心，不過他認為，國際疫情嚴峻，還要透過基因定序方式找出病毒，國內若有個案傳播率快，或特殊的情形，建議中央要做好基因定序，總是要準備好，小心面對。