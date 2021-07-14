行政院發言人羅秉成12日召開記者會證實，台積電、鴻海／永齡基金會已完成合計捐贈1千萬劑BNT疫苗的契約簽署。國民黨立委李貴敏痛批，民間企業 5月上旬即提出自購疫苗，被民進黨拖了快2個月，如今人家出錢出力協助填補民進黨政府搞出來的大洞，政府竟還跑出來搶功說自己審查有多辛苦，讓她忍不住想問「還有臉？」

李貴敏12日在臉書發文表示，民進黨政府曾揚言民間洽購疫苗將帶來困擾、宣稱「敢說幾乎買不到」，如今在台積電、鴻海／永齡基金會成功購買後，竟又跑出來搶功，誇耀是「公私協力合作」達成BNT洽購，還說從沒卡民間買疫苗。但民間企業早在5月上旬即提出自購疫苗，被民進黨拖了快2個月，還要等到九月才能開始施打，這其中的「連拖帶卡」，全民都看在眼裡。

李貴敏質疑，現在就算1千萬疫苗順利買到，疫苗還是不夠，離集體免疫目標有很遠距離。不知衛福部部長陳時中與民進黨政府會不會繼續擺爛，只靠國際援助和民間自力救濟防疫？繼續讓台灣在世界防疫排名穩居落後位置？連民間都買得到的疫苗，究竟是甚麼樣的無能政府還有藉口說買不到疫苗？如果政府還是束手無策，不如全面開放民間購買。

對此，李貴敏直言，人家出錢出力，政府無能怠惰，竟然還敢說自己審查專案有多辛苦，這樣的搶功行徑令人不禁想問民進黨政府「還有臉？」李強調，疫苗之亂蔓延至今，民眾已經看得很清楚，防疫大破口與疫苗缺乏的罪魁禍首，正是無能、無為、凡事政治化的民進黨政府。