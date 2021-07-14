知名百萬YouTuber阿滴，11日突在新片與社群中坦承自己罹患憂鬱症，已長達1年時間，事情其實就從他發起「#TaiwanCanHelp」募資活動、在《紐約時報》刊登Who Can Help ? Taiwan」的廣告後開始，嚴重時甚至無法正常生活、工作，他直言「光是活著就用盡力氣了」。對此，有網友抓包一「證據」質疑，「阿滴會得憂鬱症是不是林瑋豐這種人害的？」

親綠寫手林瑋豐，因指控PTT八卦版有許多鄉民是親中人士，正在打「認知作戰」攻擊疾管署，反被網友起底其帳號（bj26bj）在PTT「自導自演」，引起軒然大波。

這幾日阿滴罹患憂鬱症一事引發討論，有鄉民發現今年5月，一則「阿滴跑去哪了？？？該出來鼓勵台灣人民了吧」的文章底下，出現林瑋豐（bj26bj）的留言，表示「只敢在小網站youtube取暖，阿滴才沒種來PTT面對質疑」。

發現此舊文的網友表示，阿滴為台灣加油，沒被肯定就算了，還要被認知作戰的反串仔酸言酸語，「阿滴會得憂鬱症，林瑋豐這種人是不是出了一份力？」

PTT網友質疑，阿滴會得憂鬱症，林瑋豐這種人是不是出了一份力？（圖／摘自PTT）

其他網友則在底下留言說，「抓到了，阿滴快告死他」「瑋豐真是到處開戰場」「笑死，瑋豐又是你」「瑋豐出來面對啊」。但也有人認為，「任何疾病的根源都是自己的內心」「一堆沒疫苗沒收入的豈不是更慘」。